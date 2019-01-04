У Росії розсекретили характеристики зброї ''Судного дня'': що відомо

У Росії заявили, що атаку підводного безпілотника "Посейдон", який розробляється ними, неможливо відбити завдяки особливостям його маневрування.

Про це повідомив ТАСС, посилаючись на джерело в оборонно-промисловому комплексі. Також стверджується, що максимальна швидкість безпілотника становитиме понад 200 кілометрів на годину.

"На шляху до мети "Посейдон" буде безперервно маневрувати по курсу і глибині, що з урахуванням швидкості та максимальної глибини ходу більше 1 км робить поразку безпілотника наявними сьогодні у ймовірного противника засобами неможливим", — сказало джерело.

Співрозмовник агентства при цьому зазначив, що максимальна швидкість сучасних атомних підводних човнів становить 60 кілометрів на годину, торпед — 90 кілометрів на годину.

Модель "Посейдона" Скрін відео Міноборони Росії

Модель "Посейдона" Скрін відео Міноборони Росії

Розвинути високу швидкість "Посейдону", за його словами, дозволить той факт, що на максимальній швидкості він буде перебувати в повітряній каверні — порожнині з водяною парою, що утворюється при русі — що знизить опір середовища.

Водночас у ТАСС підкреслили, що вони не мають у своєму розпорядженні офіційних підтверджень наданої джерелом інформації.

Відзначимо, раніше Міністерство оборони РФ оприлюднило відеоролик із презентацією дії цього безпілотника.

Нагадаємо, спочатку про "Посейдон" стало відомо у 2015 році як про проект під назвою "Статус-6". Про його тактико-технічні характеристики не було точної інформації. Західна преса встигла охрестити розробку зброєю "Судного дня".

Як писав OBOZREVATEL, колишній старший радник Держдепу Крістіан Уїтакер заявив, що зброя "Судного дня" РФ може стерти великі міста США з лиця землі.

Пізніше на Заході знайшли, чим відповісти нове озброєння Путіна.

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