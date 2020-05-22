Президент Росії Володимир Путін зараз перебуває в не дуже адекватному стані.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Собеседник" російський політолог Валерій Соловей.

"Він дієздатний поки що, але він уже не цілком адекватний. В його становищі, з огляду на характер ліків, якими він користується, це вже неминуче", – сказав він.

Соловей розповів про стан здоров'я Путіна

За словами політолога, у Путіна проявляються неминучі побічні наслідки лікування.

"І тут нічого не можна зробити. Просто неможливо. І навіть в його найближчому оточенні деякі його рішення і реакції викликають острах. Вони його не розуміють", – додав Соловей.

Він вважає, що Держрада РФ створюється на випадок недієздатності чинного президента.

"Тобто в комюніке, припустимо, буде повідомлятися: ось президент працює з документами, у нього міцне рукостискання, – і по телевізору будуть показувати консерви річної давності. Хоча в реальності буде, звичайно, зовсім інакше, і управляти буде Держрада. Наскільки я знаю, це зараз виглядає саме так", – зазначив політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній радянський розвідник і однокурсник Путіна по інституту КДБ Юрій Швець стверджує, що здоров'я президента Росії останнім часом сильно похитнулося, а його хвороба, можливо, пов'язана з "головою і психікою". Більше того, в наступному році його нібито може навіть не стати.

Раніше колишній глава Донецького і Луганського управлінь Служби безпеки України, генерал Олександр Петрулевич запропонував поміняти місцями Путіна з радянським вождем Володимиром Леніним, тіло якого все ще спочиває в мавзолеї на Червоній площі.

Тим часом, лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський виступив за продаж мумії Леніна. У мережі запропонували возити її як мощі.

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