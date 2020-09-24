У Росії розкрили мільйонні зарплати головних кремлівських пропагандистів

У Росії розкрили зарплати головних російських пропагандистів, які працюють ведучими суспільно-політичних шоу на державних каналах.

Журналісти The insider вивчили бази Федеральної податкової служби і з'ясували, скільки телеведучі заробляють на рік. Видання відзначило, що витрати бюджету РФ в 2021 році на підтримку провідних пропагандистських ЗМІ збільшаться відразу на 40%.

Найбіднішим з пропагандистів виявився ведучий програми "Місце зустрічі" на НТВ Андрій Норкін. Його річний дохід становить 4,3 млн рублів (1,57 млн грн).

Андрій Норкін. РІА Новости

Річний дохід Дмитра Кисельова, який з'являється раз на тиждень у програмі "Вести недели" з розповідями про радіоактивний попіл склав 4,6 млн рублів (1,68 грн). Це плата Кисельову тільки за ведення програми на телеканалі "Росія". Він також очолює державне інформагентство "Росія сьогодні", де отримує зарплату, розмір якої приховує від громадськості.

Дмитро Кисельов. Скриншот

Ольга Скабєєва з "Росії 1", за даними The Insider, отримує 12,8 млн рублів (4,7 млн грн). Чоловік Скабєєвої і її напарник по ток-шоу "60 хвилин" Євген Попов має річний дохід в розмірі 12,9 млн (4,72 млн грн). Дохід, як і у дружини, складається з двох джерел: виплат від телеканалу "Росія", а також його головного холдингу ВГТРК, що повністю належить державі.

Видання відзначило, що Попов і Скабєєва – серед лідерів рубрики "Антифейк" за обсягом поширюваної дезінформації.

Оольга Скабєєва і Євген Попов. Скриншот

За даними видання, офіційна зарплата Маргарити Симоньян в МІА "Росія сьогодні" становить 20,4 млн рублів, в АНО "ТВ-Новости" (юрособа RT) – 16 млн в рік. В цілому, її зарплата – 36,4 млн рублів (13,3 млн грн).

Маргарити Симоньян Скриншот

Офіційний річний дохід найактивнішого кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова становить 52,6 млн рублів (19,3 млн грн). Сюди включені надходження від "Радіо Росії", телеканалу "Росія" і особистої фірми Соловйова "СВ Консалтинг".

У бесіді з виданням "Підйом" Соловйов, коментуючи розслідування The insider, заявив, що ніхто із співробітників держканалів не розкриє інформацію про гонорари.

"Чесно кажучи, ніколи так і не вираховував надходження, вони далеко не всі мої джерела навіть вказали. А в нашій індустрії є такий пункт, як нерозголошення. Тому ніхто і ніколи цього не скаже. Ми, коли підписуємо угоду з каналом, підписуємо і пункт про нерозголошення. А припустити, що вони отримали базу податкової служби, в цьому я, чесно кажучи, сильно сумніваюся ".

Володимир Соловйов click-or-die.ru

Найбільший дохід виявився у ведучого шоу "Час покаже" Артема Шейніна. Від АТ "Перший Канал" за рік він отримав 99 млн 738 тисяч 542 рубля (36,6 млн грн).

Артем Шейнін. Скриншот

Видання відзначило, що Шейнін виділяється на тлі інших пропагандистів виглядом "гопника-хулігана", що володіє обмеженим і вельми специфічним словниковим запасом, особливо агресивними інтонаціями і жартами, розрахованими на рівень розумово відсталих підлітків. Багатьом глядачам Шейнін відомий як людина, яка бігала по студії з відром з фекаліями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський пропагандистський телеканал Russia Today, який орієнтований на аудиторію Заходу, в 2020 році отримає з бюджету 23 млрд рублів (8,6 млрд гривень). Кремль виділить Russia Today на 2,5 млрд рублів (близько 1 млрд гривень) більше, ніж планувалося.