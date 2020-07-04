У Росії розгорівся скандал з морозивом: виробник відреагував на звинувачення в ЛГБТ-пропаганді
У російській групі компаній "Чиста лінія" заперечують, що колір морозива "Радуга" має відношення до пропаганди ЛГБТ-руху.
Як заявив РИА Новости віце-президент "Чистої лінії" Армен Бениаминов, компанія виступає за традиційні сімейні відносини.
"Ми вважаємо, що веселка – це сонце після дощу, а не прапор ЛГБТ-спільноти", – сказав він.
За словами Беніамінова, у морозива компанії всього чотири кольори в складі, тоді як на прапорі ЛГБТ-руху їх сім.
"Безумовно, ми будемо продовжувати його виробляти, тому що ми вважаємо, що це символ радості", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава "Союзу жінок Росії" Катерина Лахова на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним поскаржилася йому на виробника морозива "Радуга". На її думку, найменування і забарвлення морозива пропагують серед російських дітей нетрадиційні стосунки.
Росіяни влаштували флешмоб, запропонувавши Путіну розібратися, чи пропагують гомосексуалізм програма "На добраніч, малюки", конструкторське бюро "Радуга" і радянський телевізор "Радуга".