У Росії розгорівся новий скандал довкола хвороби Заворотнюк

Олімпійський чемпіон із фігурного катання Олексій Ягудін, який розповів про свою останню зустріч із хворою на рак актрисою Анастасією Заворотнюк, піддався критиці за "піар на чужій трагедії".

Як повідомляє "Комсомольська правда", ходять чутки, що він заради гонорару прийшов у студію передачі "Пусть говорят" як друг актриси і її чоловіка, фігуриста Петра Чернишова.

"На шоу Ягудін заявив, що є сусідом Заворотнюк і часто бачив біля її будинку в Крекшино швидку", – розповіла телевізійний продюсер Аліна Красна.

Анастасія Заворотнюк РБК-Україна

Російських фігуристів шокували слова Ягудіна. Вони заявили, що більше "руки йому не подадуть". Так, олімпійський чемпіон Максим Траньков заявив, що від сім'ї Заворотнюк не надходило офіційних заяв про стан актриси, тому він не дає офіційних коментарів.

"Думаю, вам краще звернутися з цього питання до Ягудіна, який любить піаритися на чужих трагедіях", – зазначив Траньков.

За його словами, Ягудін не є другом ні самої актриси, ні її чоловіка.

"Ягудін не такий уже і найближчий сусід Насті і Петі. Будинки на пристойній відстані один від одного. І він ніколи не дружив із Петром. Вони скоріше конкуренти, ніж друзі. Багато наших хлопців відмовилися йти на це шоу, погодився лише Ягудін. Бог йому суддя", – розповів фігурист.

Олексій Ягудін Комсомольська правда

Підтвердила це і ведуча програми "Фігурвью" Олена Родіна, написавши про ситуацію з Ягудіним великий пост в Instagram.

"Напевно, багато хто з вас бачили Олексія Ягудіна в передачі про Анастасію Заворотнюк, але не всі вслухалися в його слова і тим більше не обміркували, що трапилося. По-перше, Олексій не є навіть більш-менш близьким до родини Заворотнюк-Чернишов. Тобто він свідомо збрехав редакторам Першого каналу і всій країні, тим самим плюнувши в душі членів сім'ї, яка зараз переживає велику драму", – заявила вона.

Крім того, вона наголосила що, найімовірніше, Ягудін брав участь у зйомках на комерційній основі, оскільки раніше його менеджер погоджувався відправляти його на передачі тільки за гроші.

"За таких обставин це просто огидно. За час ефіру він встиг прорекламувати свої гастролі в Криму і навіть уточнив місто – Ялта, лише мікроскопічні залишки совісті не дозволили йому озвучити назву вистави", – обурилася Родіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сім'я актриси Анастасії Заворотнюк ухвалила кардинальне рішення – вони відмовилися від будь-яких зовнішніх консультантів щодо захворювання. Уточнюється, що свою допомогу пропонували великі медичні установи.

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