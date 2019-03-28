У Росії розгорівся масштабний корупційний скандал: затриманий топ-чиновник

У Москві затримали колишнього повноважного представника в Далекосхідному федеральному окрузі РФ, академіка РАН Віктора Ішаєва.

Як повідомляє "Інтерфакс", затримання мають відношення до кримінальної справи щодо махінацій.

Крім того, в будівлі уряду Хабаровського краю зараз проходять обшуки. Вони пов'язані з розслідуванням справи про махінації в лісовій галузі, повідомила прес-секретар губернатора Хабаровського краю Надія Томченко.

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Зазначається, що обшуки в уряді округу вже проводилися минулого тижня. Після них повідомлялося про порушення кримінальної справи щодо розкрадання 1 млрд рублів в лісовій галузі.

20 березня Центральний суд Хабаровська заарештував колишнього першого заступника голови уряду краю Василя Шихалєва у справі про перевищення посадових повноважень. Також був заарештований другий фігурант справи — великий лісопромисловець Олександр Пудовкін.

За даними управління Генпрокуратури в Далекосхідному федеральному окрузі РФ, із жовтня 2013 року по вересень 2018 року Шихалєв, який відповідав в уряді регіону, в тому числі, за реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів в галузі освоєння лісів, надавав протекцію лісозаготівельної організації, директором якої був Пудовкін.

Віктор Ішаєв народився 16 квітня 1948 року в Кемеровській області. З 1991 року був губернатором Хабаровського краю, в квітні 2009 року його призначили повпредом президента Росії Дмитра Медведєва в Далекосхідному федеральному окрузі.

У травні 2012 року він очолив новостворене Міністерство з розвитку Далекого Сходу. З 2013 по 2018 роки був радником "Роснефти" з координації проектів ДФО в ранзі віце-президента. Дійсний державний радник Російської Федерації 1 класу.

Віктор Ішаєв Новини Хабаровська

Поєднуючи роботу над дисертаціями з керівництвом Хабаровського краю, став спочатку кандидатом (1997), а потім доктором економічних наук (1999), професор (2001), член-кореспондент РАН (2003), академік РАН (2008).

У вересні 2018 року на виборах губернатора переміг представник ЛДПР Сергій Фургала. Хабаровський край став одним із чотирьох регіонів, де вибори програли кандидати, призначені виконуючими обов'язки президентом Володимиром Путіним. Фургала набрав 69,57% голосів виборців, а губернатор-єдинорос В'ячеслав Шпорт — 27,97%.

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