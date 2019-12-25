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25 грудня • оновлено в 13:42
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Двигуни родом із 80-х: з'ясувався серйозний прокол нового винищувача, який розбився у Росії

1.6т
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Новітній винищувач Су-57, який розбився в тайзі Хабаровського краю Росії в ході випробувань, був обладнаний застарілими двигунами.

Їх початковий варіант виготовили ще в 1980-х роках. У новому повітряному судні через технічні проблеми використовували модернізований варіант, пише BBC News Ukraine.

Відзначається, що статусний проєкт спочатку планували запустити в перший політ у 2006 році, потім строки неодноразово переносили. У підсумку перший політ Су-57 відбувся в січні 2010 року в Комсомольську-на-Амурі.

Новини
Почему путинский Су-57 не хочет летать

У Росії розбився винищувач Су-57: сплив прокол

У Росії розбився винищувач Су-57: сплив прокол

militaryarms.ru

Проєкт в процесі розробки зіткнувся з різними технічними складнощами, зокрема, для нього не могли завершити двигуни. Тому перша партія винищувачів повинна надійти у війська з так званим "двигуном першого етапу" АЛ-41Ф1 виробництва компанії "Сатурн", який є глибоко модернізованою версією двигуна АЛ-31Ф, створеного ще в 1980-х роках.

У червні 2019 року після ряду випробувань Міністерство оборони Росії купило у "Об'єднаної авіабудівної корпорації" партію винищувачів Су-57 – 76 машин. Контракт був підписаний у присутності президента Росії Володимира Путіна на виставці "Армія-2019".

За угодою, перший серійний винищувач повинні були передати армії до кінця 2019 року – цілком можливо, що розбився саме перший літак із серії.

У Росії розбився винищувач Су-57: сплив прокол

У Росії розбився винищувач Су-57: сплив прокол

naked-science.ru

Су-57це, згідно із заявками російської сторони, перспективний винищувач п'ятого покоління, він призначений для знищення всіх видів повітряних, наземних і навідних цілей, має надзвукову швидкість, внутрішньофюзеляжнн озброєння і покриття, виконане за стелс-технологією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Су-57 зазнав катастрофи 24 грудня. За попередніми даними, причиною аварії стала відмова в системі управління літаком.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Озброєння
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
То ли дело украинские летаки, да? Класса 6+++ типа "метла"
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Жопорукие, что с них возьмешь?
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
И снова проходил мимо, пара F35 всего лишь маленькая доля тех, что уже летают, а единственный российский - это все 100% существующих.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ctrah Vitas, А что ты скажешь по поводу крушения двух "новейших" американских F-35 за полгода?
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