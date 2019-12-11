У Росії розбився вертоліт із військовими: перші подробиці

У Краснодарському краї Росії в середу, 11 грудня, після вильоту з міста Коренівськ розбився військовий вертоліт Мі-8.
На борту судна перебували командир і другий пілот, обидва загинули, передає "Медуза". Жертви – заступник командира ескадрильї Руслан Кушніренко та полковник Олександр Склянкін.
Вертоліт знайшли зруйнованим поблизу станиці Платнірівської. За даними Telegram-каналу Baza, місцеві військові напередодні повідомили в МНС про зникнення бойового вертольота. За два кілометри від аеродрому зв'язок з пілотами зник.
Иллюстрация. Вертолет Ми-8
Попередньо, НП могла статися через складні метеоумови. Літальний апарат проводив навчально-тренувальний політ, через туман довелося йти на вимушену посадку. Недалеко від смуги вертоліт впав.
Політ, як повідомили "РИА Новости" в Telegram, виконувався без боєкомплекту, руйнувань на землі немає.
Відомо, що повітряне судно належить до 55-го вертолітного полку, який розташовано в Коренівську.
Як писав OBOZREVATEL, раніше в аеропорту "Кольцово" в Єкатеринбурзі (Росія) здійснив аварійну посадку військовий літак Ан-12. У лайнера було пошкодження шасі.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.