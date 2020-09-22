У Росії розбився військовий Су-30: всі деталі

У Тверській області (Росія) у вівторок, 22 вересня, розбився військовий винищувач Су-30. Катастрофа трапилася під час проведення планового навчально-тренувального польоту.

Як повідомляє Інтерфакс, в Західному військовому окрузі розповіли, що екіпаж встиг катапультуватися. Льотчиків вже евакуювали на аеродром базування.

Оскільки літак впав у лісистій місцевості, то на землі ніяких руйнувань немає. Для встановлення причин і обставин події до місця катастрофи направили комісію Західного військового округу.

Нагадаємо, 6 липня, приватний вертоліт Мі-2 здійснив жорстку посадку в Ростовській області. Попередньо це трапилося через відмову двигуна. В результаті одна особа загинула, ще одна постраждала.

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