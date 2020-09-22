У Росії розбився військовий Су-30: всі деталі

У Тверській області (Росія) у вівторок, 22 вересня, розбився військовий винищувач Су-30. Катастрофа трапилася під час проведення планового навчально-тренувального польоту.
Як повідомляє Інтерфакс, в Західному військовому окрузі розповіли, що екіпаж встиг катапультуватися. Льотчиків вже евакуювали на аеродром базування.
Оскільки літак впав у лісистій місцевості, то на землі ніяких руйнувань немає. Для встановлення причин і обставин події до місця катастрофи направили комісію Західного військового округу.
Нагадаємо, 6 липня, приватний вертоліт Мі-2 здійснив жорстку посадку в Ростовській області. Попередньо це трапилося через відмову двигуна. В результаті одна особа загинула, ще одна постраждала.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на навчаннях "Кавказ-2020" російські військові спалили власну військову техніку. На кадрах видно, як охоплену вогнем бойову машину намагаються відбуксирувати з посадки, де трапилася надзвичайна подія.
А на навчаннях в Астраханській області солдати РФ вистрілили протитанковою ракетою з ПЗРК "Конкурс" по власному танку Т-90А на ходу.
Крім того, 26 серпня під час військових навчань на полігоні Ашулук в Астраханській області впала ракета російського ракетного комплексу С-400 "Тріумф".