У Росії розбився вертоліт Мі-2, є загиблий. Фото і відео з місця НП

У Ростовській області Росії в понеділок, 6 липня, приватний вертоліт Мі-2 здійснив жорстку посадку, попередньо, через відмову двигуна.

Як повідомили у пресслужбі головного управління МНС РФ у регіоні, інцидент трапився біля селища Кірсалово. У результаті одна людина загинула, ще одна постраждала (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"О 05:20 мск ОДС ГУ МНС Росії по Ростовській області надійшла інформація від диспетчера ЕДДС Пролетарського району про те, що в селищі Кірсалово при поводженні обробки рисових чеків здійснив жорстку посадку приватний вертоліт Мі-2 (за попередньою інформацією – через відмову двигуна ). У результаті посадки одна людина загинула, одна людина постраждала", – йдеться в повідомленні.

Під Ростовом Мі-2 здійснив жорстку посадку Telegram Mash

За даними МНС, до ліквідації наслідків залучили 17 осіб, п'ять одиниць техніки, в тому числі від МНС – 12 осіб і три одиниці техніки.

Під Ростовом Мі-2 здійснив жорстку посадку Telegram Mash

Усі деталі і причини того, що трапилося в селищі Кірсаново, з'ясовуються фахівцями.

Відео МНС РФ

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