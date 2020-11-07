У Росії розбився легкомоторний літак, є загиблі. Відео

У селищі Томіліно в Підмосков'ї (Росія) розбився легкомоторний літак. За оперативною інформацією двоє людей загинули.

Про це повідомляє видання РБК в Telegram. Причини події з'ясовуються (щоб подивитися відео, доскольте до кінця сторінки).

За попередніми даними, літак впав у полі, перед НП екіпаж встиг подати сигнал лиха. Коли судно перебувало на висоті 60-70 метрів, його почало мотати, потім літак різко загорівся і впав.

В екстрених службах заявили, що причиною аварії стала відмова двигуна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на навчаннях "Кавказ-2020" російські військові спалили власну військову техніку. На кадрах видно, як охоплену вогнем бойову машину намагаються відбуксирувати з посадки, де сталася надзвичайна подія.