Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії розбилися два пасажирські автобуси: багато жертв і постраждалих

1.3т Читати матеріал російською

У Росії в суботу, 17 серпня, відбулися дві масштабних аварії з пасажирськими автобусами.

У Пермі на в'їзді в район Гайва автобус в'їхав у стіну магазину, в результаті чого одна жінка загинула, передає "РИА Новости" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Точна кількість постраждалих поки не називається, попередньо різні травми отримали 32 осіб (за даними СК – 19).

Новини
Їхав на "жовте" світло: в Києві трапилася масштабна ДТП з постраждалими. Фото і відео

Відомо, що серед постраждалих 10 дітей. Шестеро людей, у тому числі одна дитина, перебувають у важкому стані.

За інформацією журналістів, автобус врізався в стіну через те, що у нього "повело колесо". У регіональному МОЗ повідомили, що аварія сталася через технічну несправність машини. У момент ДТП у ній їхали 59 осіб.

ДТП у Пермі

ДТП у Пермі

Скрін відео

Друга ДТП сталася в Тульській області (на автодорозі Лопатково-Єфремов на території Тепло-Огарєвського району) близько 17:40. Там пасажирський автобус зіткнувся з легковим автомобілем.

У результаті інциденту, попередньо, загинув водій, ще 11 пасажирів постраждали, в тому числі 11-річна дівчинка, пише "Интерфакс".

Всього в мікроавтобусі маршруту "Тула-Липецьк" знаходилося 18 пасажирів. Як пояснили ТАСС у прес-службі регіонального МВС, автомобіль Kia Rio виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Обережно, кадри 18+!

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля селища Глеваха (Київська область) трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинуло дві людини і ще 13 отримали ушкодження.

Пізніше, 15 серпня, в Оболонському районі Києва, трапилася смертельна аварія. На вулиці Богатирській фургон марки Opel хлібозаводу "Цархліб" на великій швидкості влетів у задню частину автомобіля Skoda, який зупинився на правій смузі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
ДТП Новини Росії видео смерть
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
4
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну аварии обычное дело во всем мире
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...