У Росії розбилися два пасажирські автобуси: багато жертв і постраждалих

У Росії в суботу, 17 серпня, відбулися дві масштабних аварії з пасажирськими автобусами.

У Пермі на в'їзді в район Гайва автобус в'їхав у стіну магазину, в результаті чого одна жінка загинула, передає "РИА Новости" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Точна кількість постраждалих поки не називається, попередньо різні травми отримали 32 осіб (за даними СК – 19).

Відомо, що серед постраждалих 10 дітей. Шестеро людей, у тому числі одна дитина, перебувають у важкому стані.

За інформацією журналістів, автобус врізався в стіну через те, що у нього "повело колесо". У регіональному МОЗ повідомили, що аварія сталася через технічну несправність машини. У момент ДТП у ній їхали 59 осіб.

ДТП у Пермі Скрін відео

Друга ДТП сталася в Тульській області (на автодорозі Лопатково-Єфремов на території Тепло-Огарєвського району) близько 17:40. Там пасажирський автобус зіткнувся з легковим автомобілем.

У результаті інциденту, попередньо, загинув водій, ще 11 пасажирів постраждали, в тому числі 11-річна дівчинка, пише "Интерфакс".

Всього в мікроавтобусі маршруту "Тула-Липецьк" знаходилося 18 пасажирів. Як пояснили ТАСС у прес-службі регіонального МВС, автомобіль Kia Rio виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Обережно, кадри 18+!

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля селища Глеваха (Київська область) трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинуло дві людини і ще 13 отримали ушкодження.

Пізніше, 15 серпня, в Оболонському районі Києва, трапилася смертельна аварія. На вулиці Богатирській фургон марки Opel хлібозаводу "Цархліб" на великій швидкості влетів у задню частину автомобіля Skoda, який зупинився на правій смузі.

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