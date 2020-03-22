У Росії розбилися два автобуси з людьми: троє загиблих, багато постраждалих. Фото

У Тамбовській області Росії трапилася аварія з двома пасажирськими автобусами, в результаті якої загинули три людини, ще 15 отримали травми.

ДТП відбулася приблизно о 7 ранку 22 березня на трасі Москва – Волгоград. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на дані місцевого МНС.

Зазначається, що водії рейсових автобусів намагалися уникнути зіткнення і роз'їхалися по узбіччях. Водночас автобус Mercedes, у якому перебувало 19 пасажирів, перелетів відбійник, з'їхав у кювет і перекинувся.

У Росії два автобуси потрапили в ДТП t.me/Lshot

В аварії загинули три людини, ще 15 із різними травмами були доставлені до лікарень.

Відомо, що один із автобусів прямував за маршрутом Москва – Волгоград, другий – із Москви до Саратова. За попередніми даними, причиною зіткнення стали погані погодні умови.

"Удар був такої сили, що один із них вилетів у кювет, пробивши відбійник. Зараз на місці працюють екстрені служби", – повідомляє Telegram-канал LIFE SHOT.

У Росії два автобуси потрапили в ДТП t.me/Lshot

Зокрема, на місці аварії працювали 46 рятувальників і 20 одиниць техніки. Зазначається, що постраждалим також надають допомогу психологи.

У Росії два автобуси потрапили в ДТП t.me/Lshot

У Росії два автобуси потрапили в ДТП t.me/Lshot

Як повідомляв OBOZREVATEL, уночі 11 березня на трасі М-4 "Дон" у Ростовській області пасажирський мікроавтобус Opel Vivaro з українськими номерами потрапив у ДТП, в результаті якої четверо осіб загинуло.

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