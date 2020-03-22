Головна Новини
22 березня • оновлено в 10:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії розбилися два автобуси з людьми: троє загиблих, багато постраждалих. Фото

4.4т
Читати матеріал російською

У Тамбовській області Росії трапилася аварія з двома пасажирськими автобусами, в результаті якої загинули три людини, ще 15 отримали травми.

ДТП відбулася приблизно о 7 ранку 22 березня на трасі Москва – Волгоград. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на дані місцевого МНС.

Зазначається, що водії рейсових автобусів намагалися уникнути зіткнення і роз'їхалися по узбіччях. Водночас автобус Mercedes, у якому перебувало 19 пасажирів, перелетів відбійник, з'їхав у кювет і перекинувся.

У Росії два автобуси потрапили в ДТП

У Росії два автобуси потрапили в ДТП

t.me/Lshot

В аварії загинули три людини, ще 15 із різними травмами були доставлені до лікарень.

Відомо, що один із автобусів прямував за маршрутом Москва – Волгоград, другий – із Москви до Саратова. За попередніми даними, причиною зіткнення стали погані погодні умови.

"Удар був такої сили, що один із них вилетів у кювет, пробивши відбійник. Зараз на місці працюють екстрені служби", – повідомляє Telegram-канал LIFE SHOT.

У Росії два автобуси потрапили в ДТП

У Росії два автобуси потрапили в ДТП

t.me/Lshot

Зокрема, на місці аварії працювали 46 рятувальників і 20 одиниць техніки. Зазначається, що постраждалим також надають допомогу психологи.

У Росії два автобуси потрапили в ДТП

У Росії два автобуси потрапили в ДТП

t.me/Lshot

У Росії два автобуси потрапили в ДТП

У Росії два автобуси потрапили в ДТП

t.me/Lshot

Як повідомляв OBOZREVATEL, уночі 11 березня на трасі М-4 "Дон" у Ростовській області пасажирський мікроавтобус Opel Vivaro з українськими номерами потрапив у ДТП, в результаті якої четверо осіб загинуло.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Ліснічук
Місце
Росія
Теги
Новини Росії ДТП аварія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
9
Смішно
4
Цікаво
15
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Новини Росії

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги