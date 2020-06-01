У Росії річка "змила" залізничний міст. Фото і відео

У Мурманській області Росії обвалився залізничний міст через річку Кола.

Як повідомляє прес-служба МНС регіону, обвал стався о 14:30 за місцевим часом. Через повінь одна з опор не витримала навантаження, через що кілька секцій конструкції впали в воду. В результаті інциденту ніхто не постраждав, але в Кольському районі ввели режим надзвичайної ситуації.

Однак тепер залізничне сполучення регіону з іншою частиною Росії зупинено – це була єдина гілка, що зв'язує їх.

У Росії річка "змила" залізничний міст РЕН ТВ

У Росії річка "змила" залізничний міст МНС Мурманської області

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