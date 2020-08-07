У Росії раптово накинулися на Маска через політ Crew Dragon на МКС: про батут уже не згадують

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що пілотований космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска навряд чи здатний так само швидко добиратися до МКС, як російські.

За його словами, значимість першого за дев'ять років успішного запуску американського корабля "перебільшена". Про це він сказав в інтерв'ю РИА Новости.

"Те, що з'явився Crew Dragon, і те, що він пройшов випробування, якщо відкинути все пропагандистське американське лушпиння, що вони лідери в світі... З чого вони взагалі лідери в світі? Десять років їх на горизонті не було, а тепер літають, як ми. Нехай вони тепер політають так само швидко, як ми літаємо", – обурився Рогозін успіхом Маска.

Глава "Роскосмосу" погодився, що американський багаторазовий корабель – крок вперед, але у Росії, за його словами, немає необхідності створювати такий само.

Також він висловив переконання, що космічні кораблі Crew Dragon і Starliner від Boeing – комфортніші але є "лише аналогами" російського "Союзу МС".

"Я не думаю, що Crew Dragon здатний за три години до МКС долетіти. Crew Dragon від SpaceX і майбутній Starliner від Boeing є більш просторими і комфортними, але всього лише аналогами "Союзу МС". Це крок вперед, але чи треба нам створювати такий корабель? Ні, звичайно. Нам такий корабель не потрібен", – висловився Рогозін.

Нагадаємо, що раніше глава "Роскосмосу" говорив про доставку американських астронавтів на МКС за допомогою батута. Зі свого боку засновник компанії SpaceX Ілон Маск на пресконференції за підсумками успішного запуску корабля Crew Dragon відповів на давній жарт Рогозіна, заявивши, що "батут працює".

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава російської держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін привітав директора NASA Джима Брайденстайна з успішним зістикуванням корабля Crew Dragon із МКС і згадав про саркастичну відповідь засновника Space X Ілона Маска щодо батуту.