У Росії радіоактивну воду з АЕС злили в річку: фізик заявив про можливу катастрофу

У Свердловській області (Росія) в річку Ольховка, яка протікає в 5 км від Білоярської АЕС, потрапила радіоактивна вода.

Як повідомляє Znak.com, про це заявив інженер-фізик, експерт програми "Безпека радіоактивних відходів" Андрій Ожаровський. За його словами, хоч радіаційний фон на поверхні води на цих ділянках порівняно невеликий, він може свідчити про значне забруднення ґрунту (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дослідник пройшов уздовж Ольховки близько кілометра, на трьох ділянках загальною протяжністю приблизно 200 м він зробив щонайменше 17 замірів рівня гамма-випромінювання за допомогою дозиметра.

За даними приладу, річка загалом випромінює приблизно 0,4-0,5 мікрозіверта на годину, що трохи вище за природний фон у 0,22-0,23 мікрозіверта на годину. На кількох територіях – на підтоплюваних галявинах, де застоюється вода і все, що вона принесла, – були знайдені зони з випромінюванням у 0,7-1 мікрозіверта на годину.

За словами Ожаровського, випромінювання в 1 мікрозіверт на годину не є фатальним для тих, хто, наприклад, буде кілька хвилин стояти по пояс у воді. Однак воно може мати серйозні наслідки аж до екологічної катастрофи, розтягнутої в часі.

"Важливо не те, що тут потужність гамма-випромінювання на поверхні велика. Тут ніхто не живе, ніхто не ходить. Але річка тече далі, впадає в річку Пишму, і люди можуть використовувати цю воду з радіонуклідами для поливу городів, якщо не для пиття. Так радіонукліди можуть потрапляти всередину людини, накопичуватися. А внутрішнє опромінення небезпечніше, ніж зовнішнє", – попередив він.

У фізика є дві теорії про те, звідки в річці взялися радіоактивні частинки. За однією версією, підвищений фон може "нагадувати" про те, що у 60-70-х роках ХХ століття в джерело річки – Ольховське болото – скидали воду з експериментальних реакторів БАЕС. За іншою версією експерта, Білоярська АЕС може все ще зливати в болото воду із зарядженими частинками.

Однак керівник управління інформації та громадських зв'язків Білоярської АЕС Андрій Яшин поспішив запевнити, що в болото вже давно ніхто нічого нібито не скидає.

"У Ольховське болото ми не можемо нічого зливати в принципі. На зорі роботи це було можливо, а зараз і сенсу в цьому немає. Це ж одразу і Ростехнагляд, і екологи прийдуть. В болоті зараз обстановка така, що там бобри живуть!" – сказав він.

На новину про "радіоактивну" річку в Росії відреагував і український блогер Тимофій Гольц. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що поки країна-агресорка піклується про нарощування своєї бойової потужності, її люди страждають від такої смертельно небезпечної недбалості.

"Чергова екологічна катастрофа в Росії. В той час, як гроші платників податків цієї "наддержави" йдуть на оборонно-промисловий комплекс і зміцнення наступальних можливостей армії, інші сфери страждають. Як і населення РФ. Звісно, в Росії усе гаразд із людьми, а нові мутації знадобляться при нарощуванні наступного наступального потенціалу", – із сарказмом зазначив він.

Гольц також додав, що ніхто не знає, скільки ще подібних страшних фактів радіоактивного забруднення Росія приховує. До того ж, наголосив блогер, для України ця тема також не повинна бути байдужою, адже неподалік від кордону з нашою країною в РФ також розташовані атомні об'єкти.

"Ми сподіваємося, що атомні електростанції поблизу кордону з Україною (Воронезька і Ростовська), не такі смертельні, як Білоярська. Тримайся, Росіє, попереду ще правда про аварії на ядерних полігонах", – підсумував він.

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