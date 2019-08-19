У Росії п'яний батько хотів викинути немовля з вікна: момент порятунку потрапив на відео

У місті Саранськ (Росія) поліцейські врятували 5-місячну дитину, яку погрожував викинути з вікна на 3-му поверсі рідний батько.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Республіки Мордовія (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Першими на виклик сусідів на місце НП прибули дільничний Василь Мартинов, поліцейський-водій старший сержант поліції Віктор Ковальчук, а також заступник начальника служби пожежогасіння ГУ МНС Росії Руслан Алукаєв.

У Росії п'яний батько хотів викинути дитину з вікна

Вони побачили, що чоловік, який був у стані алкогольного сп'яніння, перебував на балконі і тримав дитину головою вниз, звісивши з вікна.

Дільничний заліз карнизом сусідньої квартири, заштовхав батька в квартиру і врятував маленьку дівчинку. Горе-батька затримали правоохоронці, а дитину доставили в лікарню.

У Саранську батько хотів викинути дитину з вікна Пресслужба МВС Мордовії

У Саранську батько хотів викинути дитину з вікна Пресслужба МВС Мордовії

У Саранську батько хотів викинути дитину з вікна Пресслужба МВС Мордовії

У Саранську батько хотів викинути дитину з вікна Пресслужба МВС Мордовії

У Саранську батько хотів викинути дитину з окна Пресслужба МВС Мордовії

У Саранську мудак хотів викинути у вікно немовляти



Дільничний Мартинов ризикував, якщо не життям, то здоров'ям. Отримав удар в положенні коли не міг відповісти, зумів не зірватися, вступив в боротьбу, чим врятував дитину. Красень. pic.twitter.com/VcoLvOyn8L - Актуальна Політика (@Current_policy) August 19, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі посеред вулиці поліцейський врятував чоловіка, який тримав гранату без чеки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.