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У Росії п'яний батько хотів викинути немовля з вікна: момент порятунку потрапив на відео

1.3т Читати матеріал російською

У місті Саранськ (Росія) поліцейські врятували 5-місячну дитину, яку погрожував викинути з вікна на 3-му поверсі рідний батько.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Республіки Мордовія (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Першими на виклик сусідів на місце НП прибули дільничний Василь Мартинов, поліцейський-водій старший сержант поліції Віктор Ковальчук, а також заступник начальника служби пожежогасіння ГУ МНС Росії Руслан Алукаєв.

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У Росії п'яний батько хотів викинути дитину з вікна

У Росії п'яний батько хотів викинути дитину з вікна

Вони побачили, що чоловік, який був у стані алкогольного сп'яніння, перебував на балконі і тримав дитину головою вниз, звісивши з вікна.

Дільничний заліз карнизом сусідньої квартири, заштовхав батька в квартиру і врятував маленьку дівчинку. Горе-батька затримали правоохоронці, а дитину доставили в лікарню.

У Саранську батько хотів викинути дитину з вікна

У Саранську батько хотів викинути дитину з вікна

Пресслужба МВС Мордовії

У Саранську батько хотів викинути дитину з вікна

У Саранську батько хотів викинути дитину з вікна

Пресслужба МВС Мордовії

У Саранську батько хотів викинути дитину з вікна

У Саранську батько хотів викинути дитину з вікна

Пресслужба МВС Мордовії

У Саранську батько хотів викинути дитину з вікна

У Саранську батько хотів викинути дитину з вікна

Пресслужба МВС Мордовії

У Саранську батько хотів викинути дитину з окна

У Саранську батько хотів викинути дитину з окна

Пресслужба МВС Мордовії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі посеред вулиці поліцейський врятував чоловіка, який тримав гранату без чеки.

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