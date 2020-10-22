У Росії п'яні військові знесли паркан аеропорту на БМП. Відео

У російському Волгограді військовослужбовці на БМП, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, протаранили паркан аеропорту.

Військова прокуратура вже почала перевірку інциденту. Відео події оприлюднили російські Telegram-канали (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Військові бачили паркан, але вирішили не об'їжджати його. кадр відео

Як пише Baza, наїзд стався у аеропорту Гумрак 20 жовтня.

"Стався цей п'яний наїзд у аеропорту Гумрак 20 жовтня. Судячи з відео, солдати ясно бачили перешкоду, але об'їжджати його не захотіли. Пробивши огорожу, волгоградські війська не порушили роботу аеропорту, але пошкодили систему спостереження", – йдеться в повідомленні.

Військові на БМП протаранили паркан аеропорту в Волгограді. кадр відео

За даними "112", в бойовій машині знаходилися військовослужбовці 20-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади – єфрейтор Олександр Жеребцов і рядовий Дмитро Нірознесков.

Військова прокуратура Південного військового округу вже почала перевірку події.

Інцидент стався на території аеропорту Гумрак. Google Maps

"Військовою прокуратурою Південного військового округу проводиться прокурорська перевірка виконання законодавства про безпеку дорожнього руху", – зазначили РБК в пресслужбі відомства.

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