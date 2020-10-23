У Росії п'яні військові знесли паркан аеропорту на БМП. Відео

У російському Волгограді військовослужбовці на БМП, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, протаранили паркан аеропорту.

Військова прокуратура вже почала перевірку інциденту. Відео події оприлюднили російські Telegram-канали (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Як пише Baza, наїзд стався у аеропорту Гумрак 20 жовтня.

"Стався цей п'яний наїзд у аеропорту Гумрак 20 жовтня. Судячи з відео, солдати ясно бачили перешкоду, але об'їжджати його не захотіли. Пробивши огорожу, волгоградські війська не порушили роботу аеропорту, але пошкодили систему спостереження", – йдеться в повідомленні.

За даними "112", в бойовій машині знаходилися військовослужбовці 20-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади – єфрейтор Олександр Жеребцов і рядовий Дмитро Нірознесков.

Військова прокуратура Південного військового округу вже почала перевірку події.

"Військовою прокуратурою Південного військового округу проводиться прокурорська перевірка виконання законодавства про безпеку дорожнього руху", – зазначили РБК в пресслужбі відомства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві чоловік зі словами "я військовий, я вам всім покажу" влаштував стрілянину з вікна будинку, в результаті чого постраждало двоє людей.