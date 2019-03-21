У Росії п'яні школярі зайнялися сексом на даху. Фотофакт

У російському місті Уфа п'яні підлітки зайнялися сексом на даху, знімаючи все на відео.

Як повідомляє паблік в соцмережі "ВКонтакте" "Погані новини" в мережі розійшлося відео, на якому семикласник Сергій Дубовик займається сексом з восьмикласницею Адель Гумеровою. Весь процес зняв інший школяр Денис Пахомов.

"Трійця забралася на дах житлового будинку недалеко від ліцею №160, в якому навчаються. Розпивання алкоголю і весняне сонечко спонукали друзів на пригоди. Серьога стягнув з дівчинки колготки і поклав на бетонну підлогу, завбачливо підстеливши куртку. Аделя абсолютно не соромилася і не пручалася, лише переверталася і просила подати їй телефон. Пахомов в цей час включив камеру. Хоч молоді люді і були проти зйомки, хитрун запевнив їх, що він просто дивиться фільм", – йдеться в повідомленні.

Відео юних коханців почало поширюватися серед учнів. Даним інцидентом вже зацікавились правоохоронці, Пахомова з батьками викликали до відділку і звинуватили в розповсюдженні дитячої порнографії.

Гумерова вже написала на обох заяву про зґвалтування.

Сергій Дубовик Скріншот

Денис Пахомов Скріншот

Скріншот

Скріншот

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