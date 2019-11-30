У Росії Путіну публічно дорікнули анексією Криму: фотофакт

У Росії в Ленінградській області на станції "Сіверська" в вагоні електрички розвісили плакати з осудом злочинів президента Володимира Путіна.

Пфдтверджуючі фото з'явилися в Telegram-каналі Baza (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, на листівках, які були надруковані в стилі фірмової продукції "РЖД", написали про анексію українського Криму і трагедію в Беслані, яка забрала життя дітей.

У Росії Путіну публічно дорікнули Кримом і Бесланом

У Росії Путіну публічно дорікнули Кримом і Бесланом

У Росії Путіну публічно дорікнули Кримом і Бесланом

У Росії Путіну публічно дорікнули Кримом і Бесланом

Також на плакатах написали про теракт під час вистави "Норд Ост" і про вибухи в 1999 році.

Хто автор цієї імпровізованої виставки, і як давно повісили плакати, поки невідомо.

Російська поліція назвала подію "екстремізмом" і пообіцяла знайти друкарню, в якій виготовили листівки.

У Росії Путіну публічно дорікнули анексією Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посольство Російської Федерації в Британії несподівано визнало окупований Крим Україною.

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