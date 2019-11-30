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1 грудня • оновлено в 06:18
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У Росії Путіну публічно дорікнули анексією Криму: фотофакт

21.2т
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У Росії в Ленінградській області на станції "Сіверська" в вагоні електрички розвісили плакати з осудом злочинів президента Володимира Путіна.

Пфдтверджуючі фото з'явилися в Telegram-каналі Baza (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, на листівках, які були надруковані в стилі фірмової продукції "РЖД", написали про анексію українського Криму і трагедію в Беслані, яка забрала життя дітей.

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У Росії Путіну публічно дорікнули Кримом і Бесланом

У Росії Путіну публічно дорікнули Кримом і Бесланом

У Росії Путіну публічно дорікнули Кримом і Бесланом

У Росії Путіну публічно дорікнули Кримом і Бесланом

У Росії Путіну публічно дорікнули Кримом і Бесланом

У Росії Путіну публічно дорікнули Кримом і Бесланом

У Росії Путіну публічно дорікнули Кримом і Бесланом

У Росії Путіну публічно дорікнули Кримом і Бесланом

Також на плакатах написали про теракт під час вистави "Норд Ост" і про вибухи в 1999 році.

Хто автор цієї імпровізованої виставки, і як давно повісили плакати, поки невідомо.

Російська поліція назвала подію "екстремізмом" і пообіцяла знайти друкарню, в якій виготовили листівки.

У Росії Путіну публічно дорікнули анексією Криму

У Росії Путіну публічно дорікнули анексією Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посольство Російської Федерації в Британії несподівано визнало окупований Крим Україною.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Коментарі
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Приблизьте ту листовку где об этом прочесть.не надо мне лепить горбатого
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Селезнёв Дмитрий
Селезнёв Дмитрий
Внаукраине Потриот, утю-тю, петушня раскукарекалась. Вывсеврети!
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А чего вы так обрадовались то? Ну, можете сравнить с тем, как выглядят ваши электрички.
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Селезнёв Дмитрий
Селезнёв Дмитрий
Kirlackaj Viola, петухи, когда обсераются, начинают переводить тему =)
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Рагули и вуйки вонючие, обратите внимание на салон электрички! У вас в таких вагонах президентов наверное возят? Дрова, в тамбуре плацкарта, до сих пор рубите? Ездил из Ивано-Франковска в Луцк, в1988-м, знаю.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Бляхер Гиперлуп Омельянович, Когда?В 1988?!!! Ну тогда выходит,что во времена Союза электрички в РСФСР были лучше и краше,чем в УССР и др.союзных республиках)))Рассмешил,чудак!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Бляхер Гиперлуп Омельянович, 88 ОН ЕЗДИЛ ПЕРДУН , А 1918 С ЛЕНИНЫМ КУДА ЕЗДИЛ ШИЗОИД КОМУНИСТИЧЕСКИЙ , ЧТО ТЫ НАШКРЯБАЛО ПАДАЛЬ СТАРАЯ
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