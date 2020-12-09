У Росії Путіна та його сім'ю зробили "недоторканними"

Держдума Росії ухвалила закон про гарантії недоторканності експрезидента Росії і його сім'ї.

Про це повідомило російське інформагентство "РИА Новости". Ініціаторами документа, що відповідає ухваленим влітку поправкам до конституції РФ, стали депутат Павло Крашенінніков і сенатор Андрій Клішас.

Зміни будуть внесені в ст. 3 Федерального закону "Про гарантії президенту Російської Федерації, який припинив виконання своїх повноважень, і членам його сім'ї".

Ексглаву держави не можна буде притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності, а також затримати, заарештувати, піддати обшуку, допиту або особистому огляду.

Правило пошириться також на житлові та службові приміщення експрезидента, його автомобілі, засоби зв'язку, документи, багаж і листування.

Позбавити гарантій колишнього главу Росії формально можна, проте прописана процедура не є простою.

Відповідне рішення має ухвалити Рада федерацій РФ на підставі висунутого Держдумою звинувачення в державній зраді або іншому тяжкому злочині – воно повинно бути підтверджено Верховним і Конституційним судами.

Підтвердити звинувачення та ухвалити рішення про скасування привілеїв для ексглави РФ повинні дві третини парламентарів кожної з палат за ініціативою не менше однієї третини депутатів Держдуми, Також необхідна наявність висновку її спеціальної комісії.

Якщо Верхня палата не ухвалить рішення про позбавлення недоторканності протягом трьох місяців після звинувачення, воно відхиляється.

У липні 2020 року в Росії "обнулили" терміни президентства Путіна, внісши відповідні поправки в конституцію. Тепер він зможе знову стати кандидатом в президенти РФ і залишитися при владі на п'ятий і шостий терміни.

Вперше президентом Володимир Путін був обраний 26 березня 2000 року. Потім переобирався на пост глави держави у 2004-му, 2012-му і 2018 роках. Перед виборами 2012 року термін президентських повноважень був збільшений з чотирьох до шести років.

Крім цієї, росіяни підтримали ще такі зміни в основний закон:

президенти РФ після Путіна можуть обіймати цю посаду не довше двох термінів;

президент отримує право здійснювати загальне керівництво урядом РФ;

президент зможе призначати та відправляти у відставку міністрів;

обмеження дії міжнародного права в РФ;

створення нового конституційного органу – Держради, який буде формувати президент тощо.

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