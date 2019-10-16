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16 жовтня • оновлено в 12:42
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У Росії публічно побили маніяка-педофіла: відео потрапило в мережу

4.7т Читати матеріал російською

У російському місті Архангельськ місцеві жителі влаштували самосуд над чоловіком, нібито чіплявся до дітей і жінок.

Про це повідомляє 360tv. Чоловіка, якого вважали маніяком, прив'язали до стовпа і жорстоко побили. В "страти" брали участь кілька десятків людей.

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Місцеві жителі стверджують, що потерпілий, крім іншого, крав гроші. На місце публічного побиття прибула поліція. Які влаштували самосуд городян затримали, один з них виявився раніше судимий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Харковом чоловік жорстко помстився гвалтівнику своєї дружини. Він розпоров йому пах і відрізав статевий орган.

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Місце
Росія Архангельськ
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
если приставал к женщинам - однозначно педофил и маньяк .
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филипп филипыч
филипп филипыч
надо с соседей брать пример. отрезать все лишнее сразу а месте.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Типичное ватоправославие. Сжечь его.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Бешенство Ватки, суровый православный мир...
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Бешенство Ватки, скинуть видео с привязанным к столбу в Украине? Твой сильный язык срабатывает раньше слабой головы..
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