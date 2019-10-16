У Росії публічно побили маніяка-педофіла: відео потрапило в мережу

У російському місті Архангельськ місцеві жителі влаштували самосуд над чоловіком, нібито чіплявся до дітей і жінок.

Про це повідомляє 360tv. Чоловіка, якого вважали маніяком, прив'язали до стовпа і жорстоко побили. В "страти" брали участь кілька десятків людей.

Місцеві жителі стверджують, що потерпілий, крім іншого, крав гроші. На місце публічного побиття прибула поліція. Які влаштували самосуд городян затримали, один з них виявився раніше судимий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Харковом чоловік жорстко помстився гвалтівнику своєї дружини. Він розпоров йому пах і відрізав статевий орган.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.