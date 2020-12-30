У Росії вирішили провести досліди з вакциною "Супутник V" на дітях і вагітних

У Росії збираються провести випробування вакцини від COVID-19 "Супутник V" на дітях і вагітних жінках приблизно за 1,5 місяці.

Про це повідомило РІА "Новости " з посиланням на директора Центру ім. Гамалії Олександра Гинцбурга. Установа має намір подати дозвільний пакет документів.

"Ми підготуємо, а потім МОЗ схвалить відповідний дозвільний пакет документів, протокол досліджень. Наразі він знаходиться в стадії написання. Напишемо, напевно, через місяць – через півтора, подамо", – розповів Гінзбург.

Він підкреслив, що випробування почнуться тільки після того, як всі документи схвалить МОЗ.

Раніше в Центрі ім. Гамалії заявляли про намір провести тести своєї вакцини на дітях і вагітних після випробувань препарату на дорослих здорових людях.

У Росії вакцину проти COVID-19 "Супутник 5" зареєстрували в серпні 2020 року.

Щеплення препаратом у РФ почали з 5 грудня. Найперше вакцину отримують співробітники лікарень, поліклінік, шкіл, соціальної сфери.

Після початку вакцинації громадяни почали заявляти про те, що робиться це добровільно-примусово. У деяких установах працівники навіть пишуть заяви про звільнення.

Водночас російська вакцина викликала побоювання вчених у світі. Її застосування до проведення повних випробувань може спричинити мутацію нового коронавірусу, вважають вони.

Британці заявили, що вже перші клінічні випробування російського препарату дали сумнівні результати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська вакцина від коронавірусу не може бути використана в Україні, навіть якщо не враховувати геополітичні моменти. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.