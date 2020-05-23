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23 травня • оновлено в 11:43
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У Росії проти українського журналіста завели кримінальну справу через Сенцова

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У Росії порушили кримінальну справу проти кримськотатарського журналіста Айдера Муждабаєва, звинувативши його в тероризмі.

Про це сам журналіст повідомив у Twitter, опублікувавши відповідні документи.

Муждабаєв зазначив, що звинувачення Слідчого комітету засновані на пості в Facebook на підтримку українського режисера Олега Сенцова в 2018 році.

Айдер Муждабаєв

Айдер Муждабаєв

У своїй публікації в соцмережі, він закликав відреагувати на незаконний вирок Сенцову, включно із закликами "хапати російських агентів і приставляти дула автоматів до їхніх скронь", вимагаючи від Росії негайно звільнити режисера.

"Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримчан і українців, офіційний терорист РФ. Спасибі росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся", – зазначив у мережі журналіст.

У Росії проти українського журналіста завели кримінальну справу через Сенцова

Twitter Айдер Муждабаєв

У Росії проти українського журналіста завели кримінальну справу через Сенцова

Twitter Айдер Муждабаєв

Додамо, що Муждабаєва в Росії звинувачують за статтею 205.2 КК РФ "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму".

У Росії проти українського журналіста завели кримінальну справу через Сенцова

Twitter Айдер Муждабаєв

У Росії проти українського журналіста завели кримінальну справу через Сенцова

Twitter Айдер Муждабаєв

У Росії проти українського журналіста завели кримінальну справу через Сенцова

Twitter Айдер Муждабаєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов назвав загрозу для режиму президента РФ Володимира Путіна в окупованому Криму.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Айдер Муждабаев Олег Сенцов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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