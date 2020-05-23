У Росії проти українського журналіста завели кримінальну справу через Сенцова

У Росії порушили кримінальну справу проти кримськотатарського журналіста Айдера Муждабаєва, звинувативши його в тероризмі.

Про це сам журналіст повідомив у Twitter, опублікувавши відповідні документи.

Муждабаєв зазначив, що звинувачення Слідчого комітету засновані на пості в Facebook на підтримку українського режисера Олега Сенцова в 2018 році.

Айдер Муждабаєв

У своїй публікації в соцмережі, він закликав відреагувати на незаконний вирок Сенцову, включно із закликами "хапати російських агентів і приставляти дула автоматів до їхніх скронь", вимагаючи від Росії негайно звільнити режисера.

"Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримчан і українців, офіційний терорист РФ. Спасибі росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся", – зазначив у мережі журналіст.

Twitter Айдер Муждабаєв

Twitter Айдер Муждабаєв

Додамо, що Муждабаєва в Росії звинувачують за статтею 205.2 КК РФ "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму".

Twitter Айдер Муждабаєв

Twitter Айдер Муждабаєв

Twitter Айдер Муждабаєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов назвав загрозу для режиму президента РФ Володимира Путіна в окупованому Криму.

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