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29 січня • оновлено в 15:59
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У Росії пропонують замінити президента "верховним правителем": подробиці

1.8т
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У Росії запропонували перейменувати посаду президента на "верховного правителя".

З такою заявою виступила робоча група з підготовки правок до Конституції РФ, зібравши масу змін до варіанту реформи, про яку раніше заявив глава країни Володимир Путін. Про це повідомляє "Комерсант".

Зазначається, що комісія рекомендує внести до Конституції РФ загалом понад 100 нових пунктів. Серед пропозицій, наприклад, закріплення конституційно-правової відповідальності глави країни, уточнення повноважень АП і навіть утвердження православ'я як основної релігії РФ.

Володимир Путін затіяв реформу зі зміни Конституції РФ

Володимир Путін затіяв реформу зі зміни Конституції РФ

Крім цього, автори деяких пропозицій закликали прописати в преамбулі основного закону статус Росії як "держави-переможниці" в Другій світовій війні.

Підкреслюється, що до цієї робочої групи з підготовки правок до Конституції увійшли 75 осіб.

Що цікаво, серед них є артисти, режисери, депутати Держдуми й члени Ради Федерації. Ще там виокремлюють автора законів про покарання за образу Андрія Клішаса, який раніше командував бойовиками "ДНР", а також письменника Захара Прилєпіна й отамана Всеросійського козачого товариства Миколу Долуду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виступаючи з посланням до Федеральних зборів, Путін оголосив про початок конституційної реформи. Він додав, що не вважає принциповою вимогу про неможливість балотуватися на пост президента більше, ніж два терміни поспіль.

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Автор
Діна Баронова
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Конституція президент
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Путин сказал Богу «Подвинься!» и показал ему изменения в Конституции РФ, которые позволяют ему занимать это место.
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Цуканов Евгений, в Украине Путин давно превратился в Бога. Каждый день по несколько раз на Обозе вспоминают и втихаря молятся за его пришествие.
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Цуканов Евгений, думаю ещё в конституцию нужно дописать, чтобы все холопы российские при виде ПУгабе Луноликого I, падали на 4 кости, как в царские времена и кричали Боже славься. А самые приближенных целовали его пынеходы. Такие правила я считаю достойны россиян
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Это уже зашквар. А чего сразу не царь всея гипербореи, победитель всех народов, луноликий и творец рукотворных сталагмитовых гор
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Сиромашенко Алекс, через 5 лет увидишь, что не так
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Денисенко Игорь, Конституция была написана под Ельцина и действует до сих пор. И в ней полномочия президента не меньше, чем у царя и даже больше. Путин предложил передать часть полномочий и ответственность Думе и Совфеду. Что в этом не так?
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