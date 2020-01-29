У Росії пропонують замінити президента "верховним правителем": подробиці

У Росії запропонували перейменувати посаду президента на "верховного правителя".

З такою заявою виступила робоча група з підготовки правок до Конституції РФ, зібравши масу змін до варіанту реформи, про яку раніше заявив глава країни Володимир Путін. Про це повідомляє "Комерсант".

Зазначається, що комісія рекомендує внести до Конституції РФ загалом понад 100 нових пунктів. Серед пропозицій, наприклад, закріплення конституційно-правової відповідальності глави країни, уточнення повноважень АП і навіть утвердження православ'я як основної релігії РФ.

Володимир Путін затіяв реформу зі зміни Конституції РФ

Крім цього, автори деяких пропозицій закликали прописати в преамбулі основного закону статус Росії як "держави-переможниці" в Другій світовій війні.

Підкреслюється, що до цієї робочої групи з підготовки правок до Конституції увійшли 75 осіб.

Що цікаво, серед них є артисти, режисери, депутати Держдуми й члени Ради Федерації. Ще там виокремлюють автора законів про покарання за образу Андрія Клішаса, який раніше командував бойовиками "ДНР", а також письменника Захара Прилєпіна й отамана Всеросійського козачого товариства Миколу Долуду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виступаючи з посланням до Федеральних зборів, Путін оголосив про початок конституційної реформи. Він додав, що не вважає принциповою вимогу про неможливість балотуватися на пост президента більше, ніж два терміни поспіль.

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