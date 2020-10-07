У Росії пролунали вибухи на військових складах. Фото й відео

У Рязанській області (Росія) на території складу зберігання артилерійських боєприпасів біля пункту Желтухине прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомило Міністерство оборони Росії, а також очевидці на різних Telegram-каналах. Відзначається, що вибухова хвиля докотилася навіть до міста Ряжськ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вогонь із трави, що палає, в Рязанській області перекинувся на склади артилерійських снарядів. LIFE SHOT

Даних про потерпілих і загиблих поки немає. На місці НП нібито оголосили евакуацію в радіусі 50 км, пише Readovka. Зі свого боку російське Міноборони поспішило запевнити, що вибухи на Рязанському складі боєприпасів не загрожують сусіднім населеним пунктам, а людей зі складу, де трапилася надзвичайна подія, вже евакуйовано.

Попередньою версією причини вибухів назвали перекидання вогню на склад боєприпасів із трави, що загорілася.

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