У Росії пролунали вибухи на військових складах. Фото й відео
У Рязанській області (Росія) на території складу зберігання артилерійських боєприпасів біля пункту Желтухине прогриміли потужні вибухи.
Про це повідомило Міністерство оборони Росії, а також очевидці на різних Telegram-каналах. Відзначається, що вибухова хвиля докотилася навіть до міста Ряжськ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Даних про потерпілих і загиблих поки немає. На місці НП нібито оголосили евакуацію в радіусі 50 км, пише Readovka. Зі свого боку російське Міноборони поспішило запевнити, що вибухи на Рязанському складі боєприпасів не загрожують сусіднім населеним пунктам, а людей зі складу, де трапилася надзвичайна подія, вже евакуйовано.
Попередньою версією причини вибухів назвали перекидання вогню на склад боєприпасів із трави, що загорілася.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у травні на території колишнього арсеналу в російському селищі Пугачово (Удмуртія) також загорілася суха трава, що спровокувало вибухи боєприпасів. Подібний інцидент у тому ж військовому містечку трапився і в травні 2018 року.
А в березні в селищі Лохвиця (Підмосков'я) вибух прогримів на території залізничної військової частини. У результаті постраждали четверо бійців, один із них був у важкому стані (у нього діагностували множинні осколкові поранення, крім того, хлопцеві відірвало кисть).
Військові в гаражі різали метал газовим зварюванням. Саме в той момент у приміщенні пролунав вибух.