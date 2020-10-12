У Росії "прокинувся" один із найактивніших вулканів у світі. Фото

У Росії на Камчатці в перших числах жовтня активізувався Ключевський вулкан (Ключевська Сопка) після двомісячної перерви. До цього вулкан виявляв активність з листопада 2019 по липень 2020 року.

Протяжність лавового потоку, що спускається по схилу, зросла майже до кілометра, повідомляє "Інтерфакс" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У кратері з'явилися викиди розпеченого матеріалу на висоту близько 100 м над кромкою. Над усією протяжністю лавового потоку спостерігається потужне світіння. Різко зросло вулканічне тремтіння", – зазначив Юрій Дем'янчук, керівник Ключевської вулканостанціі.

Ключевський вулкан "прокинувся" на Камчатці.

Ключевський – діючий вулкан на сході Камчатки, його висота становить 4,85 тис. м. Він знаходиться в 360 км від Петропавловська-Камчатського, на його схилі в 30 км від вершини розташоване селище Ключі Усть-Камчатського району. Ключевський є одним з найактивніших вулканів світу. Його вік оцінюється в сім тисяч років.

Вулкан Ключевська Сопка.

Один з найактивніших вулканів світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні "прокинувся" вулкан Синабунг на індонезійському острові Суматра. Він викинув величезну хмару попелу, яка досягла висоти 5 км.