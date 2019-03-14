У Росії пройшов снігопад із блохами: вражаючі фото і відео

У селищі Балашейка Сизранського району Самарської області (Росія) пройшов снігопад із блохами, яких могло принести із Казахстану.

За словами місцевих жителів, усе було буквально всіяне маленькими істотами чорного кольору, передає Stormnews.

"Сніг із комахами випав на вулицях у районі військового містечка та на величезній площі в районі військової бази", — розповіли очевидці (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця сторінки).

Фахівці вважають, що зграя комах була принесена в регіон під час проходження циклонічного поля.

У Росії випав сніг із блохами

У Росії випав сніг із блохами

У Росії випав сніг із блохами

У Росії випав сніг із блохами

"Вони могли бути занесені з повітряними масами з півдня, можливо, з Казахстану", — підкреслили експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Миски Кемеровської області (Росія) брудні гірки зі снігу пофарбували білою фарбою.

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