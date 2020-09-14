У Росії пройшов єдиний день голосування: попередні результати виборів

Олексій Тітофф Новини Росії 08:30, 14.09.2020 Оновлено: 08:33, 14.09.2020

У Росії після єдиного дня голосування, який пройшов 13 вересня, ЦВК РФ опрацювала 85% бюлетенів. Було проведено понад дев'ять тисяч виборів різних рівнів в 83 суб'єктах, крім Санкт-Петербурга та Кабардино-Балкарії.

Як передає пресслужба російської ЦВК, в 20 регіонах РФ відбулися вибори губернаторів, в 11 обирали депутатів місцевих парламентів. У Курській, Ярославської, Пензенської областях та Татарстані відбулися додаткові вибори депутатів Держдуми по одномандатних округах.

Вибори губернаторів

На всіх виборах зі значним відривом в першому турі здобувають перемогу діючі губернатори або виконуючі обов'язки глави регіону:

  • в Татарстані лідирує чинний глава регіону Рустам Мінніханов;

  • в Камчатському краї за підсумками обробки всіх протоколів переміг самовисуванець Володимир Солодов;

  • на виборах глави адміністрації Краснодарського краю лідирує губернатор Веніамін Кондратьєв;

  • в Пермському краї за підсумками обробки всіх протоколів переміг самовисуванець Дмитро Махонін, виконуючий обов'язки глави регіону;

  • в Архангельській області – єдинорос Олександр Цибульський;

  • в Брянській області – діючий глава регіону Олександр Богомаз;

  • в Іркутській області – Ігор Кобзєв;

  • в Ленінградській області – губернатор Олександр Дрозденко;

  • в Пензенській області переміг чинний глава регіону Іван Белозерцев;

  • в Ростовській області – губернатор Василь Голубєв, який займає свій пост з 2010 року;

  • в Смоленській області лідирує глава регіону Олексій Островський, який представляє ЛДПР;

  • в Тамбовській області перемагає губернатор Олександр Нікітін;

  • губернатором Єврейської автономної області після обробки всіх протоколів став Ростислав Гольдштейн, висунутий "Єдиною Росією";

  • на виборах глави Комі перемагає самовисуванець Володимир Уйба;

  • в Чувашії лідирує т.в.о. голови регіону Олег Ніколаєв;

  • в Калузькій області перемагає виконуючий обов'язки губернатора Владислав Шапша;

  • на виборах губернатора окупованого Севастополя перемагає т.в.о. голови регіону Михайло Развожаев.

Вибори в РФ

Довибори до Держдуми РФ

На додаткових виборах в Держдуму в Ярославській області перемагає кандидат від "Єдиної Росії" Андрій Коваленко, в Курській області – його однопартієць Олексій Золотарьов, в Татарстані – єдинорос Олег Морозов, в Пензенській області – представник "Справедливої Росії" Олександр Самокутяев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня в Росії почався єдиний день голосування на виборах.

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