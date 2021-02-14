У Росії пройшли флешмоб-протести на підтримку Навального. Фото та відео
По всій Росії 14 лютого відбулися акції прихильників засудженого опозиціонера Олексія Навального, названі штабом політика "Любов сильніша за страх".
Увечері неділі люди вийшли на вулиці з ліхтариками, щоб показати численність незгодних із політичними репресіями, передає "ОВД-Инфо". Деяких активістів затримала поліція (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
За даними "ОВД-Инфо", всього в країні у зв'язку з акціями затримали щонайменше 12 осіб.
Одного з них – у Москві за розклеювання листівок із закликом на акцію. Двох – у Новосибірську за поодинокі пікети на підтримку Навального, хоча активістки і дотримувалися встановлену законом відстань між пікетувальниками.
Одну із затриманих дівчат поліція звинуватила у відсутності тимчасової реєстрації.
Дев'ять осіб були затримані в Казані – вони прийшли на дозволений мітинг із плакатами про страйк.
Крім цього, в Москві і Санкт-Петербурзі відбулася окрема акція "Ланцюг солідарності і любові" на підтримку всіх жінок-політв'язнів.
У Петербурзі учасники "ланцюга" поклали квіти до пам'ятника жертвам політичних репресій та почали розходиться. Затримань на цій акції не було.
Як пише "Медуза", хештег #любовьсильнеестраха посів перше місце в російських трендах Twitter. Під цим хештегом викладають фото з акції з ліхтариками.
За даними Znak.com, на акцію в Єкатеринбурзі вийшов колишній мер міста Євген Ройзман.
У Томську на вікні одного з житлових будинків вивісили біжучий рядок із написом "Любов сильніша за страх".
Пропонуємо переглянути відео протестної акції:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Навального затримали 17 січня одразу після його повернення з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння "Новачком".
Опозиціонера доправили до поліцейського відділку міста Хімки під Москвою. Згодом там його заарештували на виїзному засіданні суду.
18 січня стало відомо, що арешт триватиме до 15 лютого.
23 січня по всій Росії прокотилася хвиля масових мітингів на підтримку Навального. Втім все закінчилося тисячами затриманих та побиттям протестувальників силовиками.