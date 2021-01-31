У Росії проходять протести на підтримку Навального. Всі подробиці, фото і відео

У неділю, 31 січня, по всій Росії знову проходять акції на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального. Перші протести почалися на Далекому Сході.

Поліція відразу ж почала затримання. За останніми даними, затримано 145 осіб.

OBOZREVATEL стежить за ситуацією в РФ у режимі онлайн:

08:00 – На протести вийшли Далекий Схід і Сибір. В Іркутську люди протестують, не дивлячись на мороз -25 градусів.

08:10 – У Владивостоці люди вийшли на лід Амурської затоки і стали водити там хороводи. ОМОНівці послали туди аеробот, але він заглох.

08:20 – У Красноярську, де сьогодні 30 градусів морозу, люди також почали водити хоровод. Є перші затримані.

08:30 – В ОВС повідомили про 145 затриманих на акціях у Росії.

08:40 – Перші затримання в Томську:

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08:50 – Акція солідарності з сьогоднішніми протестами пройшла в Токіо.

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09:00 – У Єкатеринбурзі на акцію вийшло близько 2 тисяч осіб.

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09:30 – Учасників акції в Челябінську жорстко затримують.

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