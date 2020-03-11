У Росії прогримів вибух у військовій частині: багато постраждалих

У селищі Луховиці (Підмосков'я) прогримів вибух на території залізничної військової частини. В результаті постраждали чотири солдати, один із них у важкому стані (у нього множинні осколкові поранення й відірвана кисть).

Як повідомляє Telegram-канал Mash, причиною НП став вибух газового балону. Зараз на місці події працюють спеціальні служби.

Місце вибуху у військовій частині в Підмосков'ї LIFE SHOT

Місце вибуху у військовій частині в Підмосков'ї LIFE SHOT

Місце вибуху у військовій частині в Підмосков'ї LIFE SHOT

За інформацією LIFE SHOT, солдати в гаражі різали метал газовою зваркою. Саме тоді в приміщенні пролунав вибух.

Найсерйозніші травми отримав 21-річний Єгор Карамашев. Також у лікарні, за даними Telegram-каналу "112", госпіталізували ще трьох строковиків: Владислава Тихонова, Івана Ігумнова та Олександра Насібяна.

Єгор Карамашев перебуває у важкому стані LIFE SHOT

Місце вибуху у військовій частині в Підмосков'ї LIFE SHOT

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня вибух трапився у військовій частині під Печенгою Мурманської області. Тоді постраждали п'ятеро військових. Через НП в селище вертольотом відправили лікарів з окружного шпиталю.

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