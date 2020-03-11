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11 березня • оновлено в 15:38
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У Росії прогримів вибух у військовій частині: багато постраждалих

16.5т
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У селищі Луховиці (Підмосков'я) прогримів вибух на території залізничної військової частини. В результаті постраждали чотири солдати, один із них у важкому стані (у нього множинні осколкові поранення й відірвана кисть).

Як повідомляє Telegram-канал Mash, причиною НП став вибух газового балону. Зараз на місці події працюють спеціальні служби.

Місце вибуху у військовій частині в Підмосков'ї

Місце вибуху у військовій частині в Підмосков'ї

LIFE SHOT

Місце вибуху у військовій частині в Підмосков'ї

Місце вибуху у військовій частині в Підмосков'ї

LIFE SHOT

Місце вибуху у військовій частині в Підмосков'ї

Місце вибуху у військовій частині в Підмосков'ї

LIFE SHOT

За інформацією LIFE SHOT, солдати в гаражі різали метал газовою зваркою. Саме тоді в приміщенні пролунав вибух.

Найсерйозніші травми отримав 21-річний Єгор Карамашев. Також у лікарні, за даними Telegram-каналу "112", госпіталізували ще трьох строковиків: Владислава Тихонова, Івана Ігумнова та Олександра Насібяна.

Єгор Карамашев перебуває у важкому стані

Єгор Карамашев перебуває у важкому стані

LIFE SHOT

Місце вибуху у військовій частині в Підмосков'ї

Місце вибуху у військовій частині в Підмосков'ї

LIFE SHOT

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня вибух трапився у військовій частині під Печенгою Мурманської області. Тоді постраждали п'ятеро військових. Через НП в селище вертольотом відправили лікарів з окружного шпиталю.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Росія Москва
Теги
вибух Новини Росії
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Луговской Николай
Луговской Николай
Недавно знатно погулял в России. Не так уж и далеко от белокаменной-чуть более 100 км. Вот какая территория воинской части,такая и Рассеюшка там. Против Москвы-так это вообще несравнимые величины. Чем кичитесь,россияне? Вот если честно,так впечатление такое,что вторая мировая только-только освободила эти земли...
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Луговской Николай, что при совке что сейчас есть Москва и за 100 км начинается раисия
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Россия подала сигнал Зеленскому: у Москвы может лопнуть терпение в вопросе признания Л Д Н Р.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Стук Кастюль, лопнуть как этот баллон? Или очелло лопнет?
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Johnson Peter
Johnson Peter
Шкода. Дуже шкода що хтось вижив.
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