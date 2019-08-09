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У Росії прогримів черговий вибух: багато поранених

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У місті Сунжа на півночі Інгушетії (Росія) 9 серпня сталася вибух на газовій заправці.

У результаті НП мінімум шестеро людей постраждали, повідомили в регіональному управлінні МНС. За зданим "Інтерфаксу", один із поранених знаходиться в критичному стані.

"Чоловік отримав 100% опіків, лікарі борються за його життя", – повідомило журналістам джерело.

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Воно зазначило, що всі постраждалі отримали серйозні травми, вони госпіталізовані в Сунженську центральну районну лікарню. Серед постраждалих – п'ять жінок і один чоловік, троє з них перебувають у реанімації. Інформації про загиблих немає.

Також стало відомо, що машина "Лада Пріора", що рухалася повз, отримала пошкодження від вибухової хвилі. Люди в ній не постраждали.

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Місце
Росія
Теги
вибух Новини Росії
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