У Росії розпочали випробування бойових "Термінаторів"

Олексій Тітофф Новини Росії 20:44, 15.02.2021 Оновлено: 20:50, 15.02.2021

У Росії почалися військові випробування пробної партії бойових машин підтримки танків "Термінатор-2".

За даними "Известий", випробування триватимуть рік, а потім у міноборони РФ ухвалять рішення щодо постачання машин на озброєння російської армії.

Зазначається, що в грудні 2020 року бойові машини відправили в Гвардійську танкову дивізію Центрального військового округу в Челябінській області. Перша партія складалася з восьми "Термінаторів".

Відомо, що бойові машини оснащені двома гарматами калібру 30 міліметрів, кулеметом ПКТМ калібру 7,62 міліметра, протитанковими керованими ракетами "Атака" з лазерною системою наведення і двома гранатометами АГС-17 "Полум'я" калібру 30 міліметрів.

"Термінаторів" побудували на базі танка Т-90А. Поки такі машини стоять на озброєнні Казахстану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генерал ЗСУ порівняв армії Росії та України.

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Українцям роздадуть по 560 грн у вигляді компенсації за дорогу електроенергію: кого зачепить

"ЄС" висунула у нардепи Юлію Кузьменко

У мережі з'явилося фото третього загиблого воїна ЗСУ

Найвищий хмарочос у світі підсвітили кольорами прапора України: Зеленський показав фото

У "ДНР" оголосили про "теракт": в авто підірвався один із ватажків з дитиною