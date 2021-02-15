У Росії розпочали випробування бойових 'Термінаторів'

У Росії почалися військові випробування пробної партії бойових машин підтримки танків "Термінатор-2".

За даними "Известий", випробування триватимуть рік, а потім у міноборони РФ ухвалять рішення щодо постачання машин на озброєння російської армії.

Зазначається, що в грудні 2020 року бойові машини відправили в Гвардійську танкову дивізію Центрального військового округу в Челябінській області. Перша партія складалася з восьми "Термінаторів".

Відомо, що бойові машини оснащені двома гарматами калібру 30 міліметрів, кулеметом ПКТМ калібру 7,62 міліметра, протитанковими керованими ракетами "Атака" з лазерною системою наведення і двома гранатометами АГС-17 "Полум'я" калібру 30 міліметрів.

"Термінаторів" побудували на базі танка Т-90А. Поки такі машини стоять на озброєнні Казахстану.

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