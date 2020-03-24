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24 березня • оновлено в 14:04
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У Росії приховують дані про коронавірус: люди в екстремальній небезпеці

2.6т
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Російська влада байдуже ставитися до власного населення, тому приховує реальні дані про хворих на коронавірус і не поширює достовірних даних.

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Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський журналіст Олександр Кушнарь. За його словами, Кремль будь-якими способами маскує проблему, що викликає різні чутки і теорії змови серед населення.

"Взагалі-то Кремль поводиться так при будь-яких катастрофах, набагато менш масштабних, ніж пандемія коронавірусу. Замість того, щоб повідомляти реальну інформацію, він її приховує і маскує, таким чином демонструючи наплювацьке ставлення до людей. В умовах постійної дезінформації і замовчуванні починається зворотна реакція – поширюються різні чутки, маса конспірологічних теорій і підозр", – запевнив журналіст.

Коронавірус в Росії

Коронавірус в Росії

На додаток до цього, за його словами, в Росії ігнорується карантин, міста не ізольовані один від одного, люди вільно гуляють вулицями.

"Немає ніяких заходів, щоб уберегти населення старше 60 років. Міста відкриті, внутрішні переміщення не обмежені. В Росії немає нічого подібного з того, що є в країнах Європи. Вірус буде поширюватися як і всюди – тобто швидко, а росіяни не попереджені про екстремальну небезпеку і не приймають ніяких заходів, продовжуючи гуляти", – підсумував Кушнарь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ, що поширюють різні фейки про походження коронавірусу, зокрема про те, що це спеціально створена біологічна зброя, хворі на конспірологічно-параноїдальний розлад.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Кушнарь
Місце
Росія
Теги
вірус Новини Росії
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Коментарі
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Гозман, гудков... Теперь вот какой-то кушнарь... Каких ещё пидarasov ещё опубликует?
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Чудово ! Чим більше нечисті виздихає в лепрозорію , тим краще.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ліховий Сергій, Нечисть сейчас на Украине массово дохнет якобы от гриппа.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ліховий Сергій, а вам какое дело до России, смотрите лучше за своим свинарником
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