У Росії приховують дані про коронавірус: люди в екстремальній небезпеці

Російська влада байдуже ставитися до власного населення, тому приховує реальні дані про хворих на коронавірус і не поширює достовірних даних.

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Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський журналіст Олександр Кушнарь. За його словами, Кремль будь-якими способами маскує проблему, що викликає різні чутки і теорії змови серед населення.

"Взагалі-то Кремль поводиться так при будь-яких катастрофах, набагато менш масштабних, ніж пандемія коронавірусу. Замість того, щоб повідомляти реальну інформацію, він її приховує і маскує, таким чином демонструючи наплювацьке ставлення до людей. В умовах постійної дезінформації і замовчуванні починається зворотна реакція – поширюються різні чутки, маса конспірологічних теорій і підозр", – запевнив журналіст.

Коронавірус в Росії

На додаток до цього, за його словами, в Росії ігнорується карантин, міста не ізольовані один від одного, люди вільно гуляють вулицями.

"Немає ніяких заходів, щоб уберегти населення старше 60 років. Міста відкриті, внутрішні переміщення не обмежені. В Росії немає нічого подібного з того, що є в країнах Європи. Вірус буде поширюватися як і всюди – тобто швидко, а росіяни не попереджені про екстремальну небезпеку і не приймають ніяких заходів, продовжуючи гуляти", – підсумував Кушнарь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ, що поширюють різні фейки про походження коронавірусу, зокрема про те, що це спеціально створена біологічна зброя, хворі на конспірологічно-параноїдальний розлад.

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