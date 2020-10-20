У Росії пригрозили взяти "під приціл бойових систем" українські військово-морські бази в Чорному морі

Якщо Україна побудує в чорноморському регіоні військово-морські бази, то вони нібито неодмінно опиняться під прицілом озброєння Росії.

Такі "погрози" поширили в мережі пропагандистські ресурси, відреагувавши на слова українського президента про появу подібних об'єктів в Чорному морі. В своїх повідомленнях вони посилаються на висловлювання високопоставленого джерела в командному складі ЧФ РФ.

"Військово-морські бази України, якщо їх буде побудовано, звісно ж, опиняться під прицілом російських бойових систем, кораблів і авіації. В цьому немає чогось неординарного – так діють усі держави щодо кораблів і баз потенційних супротивників", – цитують його слова в повідомленні.

Там нагадали, що Росія створила в чорноморському регіоні область заборони доступу A2/AD. За совами того самого джерела, в РФ нібито усвідомлюють, що Україна, ймовірно, "залучатиме в ці локації кораблі і кадровий склад збройних сил НАТО"

"У внутрішньополітичних цілях і для того, щоб "прикритися" їхнім статусом від Росії", – передають його слова пропагандистські ресурси.

Повідомлення пропагандистського ресурсу Скриншот

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