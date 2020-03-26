У Росії приготувалися до "ядерного" вибуху пандемії коронавірусу

У Російській Федерації готуються до того, що ситуація з пандемією коронавірусу буде розвиватися за типом ядерної реакції.

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Про це в ефірі російського пропагандистського телебачення заявив професор, провідний науковий співробітник НДЦ епідеміології та мікробіології імені почесного академіка Н. Ф. Гамалії МОЗ РФ Микола Малишев, передає РИА Новости.

"Спочатку ми бачили арифметичне додавання кількості хворих, а зараз воно, по суті, геометричне", – сказав він.

Малишев підкреслив, що 25 березня в Росії коронавірусом заразилися 163 особи – майже втричі більше, ніж днем раніше.

"Тому на всіх територіях, в тому числі і в Москві, зараз готуються нові стаціонари, нові ліжка. Справа в тому, що, коли починається цей вибуховий розвиток, найважливіше – не розгубитися і надавати допомогу саме тим, кому це потрібно", – додав Малишев.

Він припустив, що незабаром "величезна кількість людей буде хворіти і вимагати медичного догляду".

Коронавірус у Росії LB.ua

Тим часом, уряд Росії доручив Росавіації з 27 березня повністю припинити регулярне і чартерне авіасполучення з іншими країнами. Виняток зроблять лише для вивізних рейсів для росіян, наголошується в переліку доручень, складеному за підсумками засідання президії координаційної ради російського Кабміну.

"Забезпечення припинення з 00:00 27 березня 2020 року регулярного і чартерного авіаційного застосування, здійснюваного в міжнародних аеропортах і в зворотному напрямку, за винятком польотів, пов'язаних з вивезенням російських громадян на територію РФ з іноземних держав у зв'язку з поширенням нової коронавірусної інфекції", – йдеться у повідомленні.

Також прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін розпорядився до 30 березня сформувати графік вивезення росіян з-за кордону літаками Міністерства оборони РФ, "Аерофлоту" і "Росії".

Всім росіянам, які повернуться із закордонних поїздок, проведуть огляд в аеропортах. Обов'язок за це покладено на Мінтранс і Росавіацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін 25 березня екстрено звернувся до росіян через пандемію коронавірусу в світі. Він заявив, що переносить дату голосування за поправки до Конституції РФ з 22 квітня, а також оголосив вихідний тиждень з 28 березня по 5 квітня.

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