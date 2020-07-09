У Росії придумали, як забезпечити Крим водою

Міністерство оборони Росії побудує тимчасовий трубопровід для забезпечення Криму прісною водою.

Він буде перекидати 60 тис. кубометрів на добу з Білгородського району РФ у Сімферополь, заявив РИА Новости глава окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов.

"Вчора сюди прилітав Дмитро Віталійович Булгаков (фахівець з тилового забезпечення) і команда Міноборони. Ми ногами пройшли всю трасу з перекидання води за допомогою тимчасового водоводу в Сімферопольське водосховище із Тайганського", – розповів Аксьонов.

"Глава" Криму відзначив, що в трьох основних водосховищах для забезпечення Сімферополя залишилося води на 110 днів. При цьому він не уточнив терміни будівництва нового трубопроводу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в анексованому Росією Криму через посуху місцева "влада" визнала, що не може впоратися з подачею води. У Сімферополі з кранів у будинках людей тече іржава рідина, а фільтри забиті піском і мулом.