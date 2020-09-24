У Росії прибиральниця перемогла на виборах і тепер не знає, що робити

У Росії в Чухломського районі прибиральниця Марина Удгодська, яка була підставною кандидаткою на виборах, стала главою місцевого сільського поселення.

Як повідомляє виборча комісія Костромської області, за жінку на місцевих виборах проголосували 61,7% виборців. За чинного главу Миколу Локтєва віддали голоси – 34%.

Відзначається, що на момент висунення Удгодська працювала прибиральницею в адміністрації Поваліхінського сільського поселення, яке тепер очолить.

Пізніше для " Підйому " Удгодская сказала, що пішла на вибори за особистим проханням Локтєва.

"Просто не було людини, і я як би йшла підставним. Допомогти хотіла. Удвох з ним і були. Я ж не думала, що за мене проголосують, не очікувала такого повороту. Я взагалі нічого не робила, а люди приходили і голосували. У мене було 84 голоси, а у Локтєва – 46 десь", – зазначила вона.

Марина Удгодська Підйом

Удгодська також розповіла, що не знає про свої нові обов'язки на посаді голови селища.

"Я чотири роки прибирала, зараз – п'ятий. Сказали "до 30-го працювати як працюєте". А що далі, ніхто не знає. Не готова я внутрішньо. Треба вступити на посаду, а потім повноваження треба якось згорнути. Це ж важко: я з документами жодного разу тільки й того не мала", – сказала новообраний глава.

Марина Удгодськаперемогла на виборах Підйом

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії пройшов єдиний день голосування на виборах.