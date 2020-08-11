У Росії при владі одні ідіоти, а Путін – недалекий, – Губерман

Російський і ізраїльський поет Ігор Губерман вважає, що у владі в Росії перебувають одні "ідіоти", а сам лідер країни Володимир Путіна – "недалека людина".

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Гордону". Губерман пояснив, чому він так вважає.

"Вони всі при владі, тому що негативний природний відбір. Тому людина йде нагору в кар'єрному ліфті не за принципом здібностей, а за принципом лояльності. Тому там страшне кількість неосвічених недоумків. Але з диким апломбом і все інше. Ось мені сьогодні, наприклад , дуже сподобався (мер Москви Сергій) Собянін. Я слухав його виступ. дуже симпатичний і рішучий мужик. І взагалі смішно, коли виступає мер міста замість президента", – зазначив поет.

Також Губерман обґрунтував свою думку стосовно російського президента

"Він дуже обмежена людина, на мій погляд. І він грає тільки в зовнішньополітичні іграшки. Для нього російського народу просто не існує. Тому на нього дуже мало надії. І ще у нього геніальна здатність самоусуватися, як тільки що-небудь відбувається. Беслан чи це, "Норд-Ост" чи це, "Курськ" чи це – все що завгодно. Він негайно на деякий час зникає", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Губерман порівняв Росію при Володимирі Путіні з кримінальним паханатом.