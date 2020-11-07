У Росії під час падіння літака розбився ведучий центральних телеканалів

У Росії під час аварії легкомоторного літака в Підмосков'ї загинув телеведучий Олександр Колтовий.

Про це повідомив Telegram-канал LIFE SHOT із посиланням на джерело в екстрених службах. Колтовому був 41 рік (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російський ведучий розбився під час аварії літака Instagram / Олександр Колтовий

Відомо, що росіянин був ведучим ток-шоу "ДНК" на телеканалі НТВ, а також співведучим шоу "Звезды сошлись".

За інформацією Telegram-каналу 360, разом із Колтовим загинула і його дружина.

Олександр Колтовий загинув Telegram-канал LIFE SHOT

Співведуча Колтового Лера Кудрявцева розповіла LIFE SHOT, що шокована тим, що трапилося.

"Так, він дуже сильно любив літати. Майже кожні вихідні літав. І мене із собою кликав частенько, говорив: "Поїхали, я тебе над Москвою покатаю", – прокоментувала вона смерть колеги.

Кудрявцева і Колтовий Telegram-канал LIFE SHOT

Скриншот

На своїй сторінці в Instagram телеведучий публікував знімки та відео з літаком. За тиждень до загибелі чоловік показав свій політ над водою і назвав його захоплюючим.

Скриншот поста телеведучого

Instagram / Олександр Колтовий

НП сталася біля селища Томіліно Московської області. Попередньо, всього загинули двоє осіб. Перед катастрофою екіпаж подав сигнал лиха.

Очевидці говорять про те, що літак Cessna загорівся ще в повітрі.

Ведучий Олександр Колтовий 360

За попередньою інформацією МНС РФ, у повітряного судна був несправний двигун.

Чоловік, який бачив аварію, розповів Telegram-каналу Mash, що літак вибухнув. Очевидець побіг до місця НП, там уже були люди з автомобільними вогнегасниками, проте пілот і його пасажирка загинули на місці.

Місце падіння літака Cessna Telegram-канал LIFE SHOT

Скриншот

Відео з місця авіатрощі:

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