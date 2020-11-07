У Росії під час падіння літака розбився ведучий центральних телеканалів

У Росії під час аварії легкомоторного літака в Підмосков'ї загинув телеведучий Олександр Колтовий.

Про це повідомив Telegram-канал LIFE SHOT із посиланням на джерело в екстрених службах. Колтовому був 41 рік.

Відомо, що росіянин був ведучим ток-шоу "ДНК" на телеканалі НТВ, а також співведучим шоу "Звезды сошлись".

За інформацією Telegram-каналу 360, разом із Колтовим загинула і його дружина.

НП сталася біля селища Томіліно Московської області. Попередньо, всього загинули двоє осіб. Перед катастрофою екіпаж подав сигнал лиха.

Очевидці говорять про те, що літак Cessna загорівся ще в повітрі.

За попередньою інформацією МНС РФ, у повітряного судна був несправний двигун.

Відео з місця авіатрощі:

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