У Росії під час падіння літака розбився ведучий центральних телеканалів

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Новини Росії
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У Росії під час падіння літака розбився ведучий центральних телеканалів

У Росії під час аварії легкомоторного літака в Підмосков'ї загинув телеведучий Олександр Колтовий.

Про це повідомив Telegram-канал LIFE SHOT із посиланням на джерело в екстрених службах. Колтовому був 41 рік.

Відомо, що росіянин був ведучим ток-шоу "ДНК" на телеканалі НТВ, а також співведучим шоу "Звезды сошлись".

За інформацією Telegram-каналу 360, разом із Колтовим загинула і його дружина.

Олександр Колтовий загинув

НП сталася біля селища Томіліно Московської області. Попередньо, всього загинули двоє осіб. Перед катастрофою екіпаж подав сигнал лиха.

Очевидці говорять про те, що літак Cessna загорівся ще в повітрі.

Ведучий Олександр Колтовий

За попередньою інформацією МНС РФ, у повітряного судна був несправний двигун.

Місце падіння літака Cessna
Скриншот

Відео з місця авіатрощі:

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