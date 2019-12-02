На Чукотці (Росія) невідомі познущалися над білим ведмедем, написавши фарбою на його хутрі назву радянського танка – Т-34.

Відповідним відео на своїй сторінці у Facebook поділився блогер Ілля Варламов (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Якісь ідіоти написали на ведмедеві "Т-34", не розуміючи, якої шкоди вони завдають тварині", – обурився він.

Як передає видання "Сибирь.Реалии", вчені намагаються з'ясувати, в якій точці Чукотки був помічений розмальований чотириногий. Передбачається, що тварина могла стати жертвою місцевих жителів.

Ведмідь, над яким познущалися невідомі Скрін відео

Співробітник Лабораторії екології ссавців Інституту біологічних проблем Півночі ДВО РАН Анатолій Кочнєв вважає, що інцидент міг статися на острові Біла Земля.

"Можливо, там вжили заходів на цю зиму: вилов, знерухомлення, а оскільки там не вчені цим займаються, то могли бути "жартівники", – розповів він.

За словами експерта, через фарбу ведмідь може втратити маскування, що завадить полюванню. У результаті тварина може загинути.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на ролик. "Скрепануті бидлоносці", "Якийсь поголовний дебілізм", "Без мізків", "Дурнів у Росії на років 100 припасено", – пишуть коментатори.

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Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розгорівся скандал через те, що в одній із вареничних "Катюша" в Києві в якості декору використовували живих кроликів. Тварин замкнули в тісних клітках і не забезпечили їм належний догляд.

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