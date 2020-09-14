У Росії потролили "таргана Лукашенка" в дитячому журналі. Фото

У російському дитячому журналі "Їжачок" надрукували історію про Таргана Таргановича, який любив командувати і всіх лякати.

Читачі звернули увагу на зовнішню схожість персонажа і президента Білорусі Олександра Лукашенка, повідомляє Сharter97.org (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Жителі галявини, де відбуваються події оповідання, вивісили транспарант "Тарган, йди". У фіналі історії Таргана Таргановича з'їв горобець.

Історія про Таргана Таргановича. charter97.org

Відзначимо, що Олександр Лукашенко перебував на посаді президента п'ять термінів поспіль. Легітимність його переобрання на шостий термін президенства ставляться під сумніви громадськості і спостерігачів.

Російський дитячий журнал "Їжачок". charter97.org

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, російський комік Максим Галкін спародіював розмову президента РФ Володимира Путіна з главою Білорусі Олександром Лукашенко.

Артист висміяв "перехоплення" телефонних розмов між "представниками Німеччини і Польщі", які стосуються російського опозиціонера Олексія Навального.