У Росії потролили "таргана Лукашенка" в дитячому журналі. Фото

У російському дитячому журналі "Їжачок" надрукували історію про Таргана Таргановича, який любив командувати і всіх лякати.

Читачі звернули увагу на зовнішню схожість персонажа і президента Білорусі Олександра Лукашенка, повідомляє Сharter97.org (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Жителі галявини, де відбуваються події оповідання, вивісили транспарант "Тарган, йди". У фіналі історії Таргана Таргановича з'їв горобець.

Відзначимо, що Олександр Лукашенко перебував на посаді президента п'ять термінів поспіль. Легітимність його переобрання на шостий термін президенства ставляться під сумніви громадськості і спостерігачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, російський комік Максим Галкін спародіював розмову президента РФ Володимира Путіна з главою Білорусі Олександром Лукашенко.

Артист висміяв "перехоплення" телефонних розмов між "представниками Німеччини і Польщі", які стосуються російського опозиціонера Олексія Навального.

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