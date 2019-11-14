Перекинувся на авто: в Пітері спадкоємець царя Романова потрапив у серйозну ДТП. Перші фото

У четвер, 14 листопада, спадкоємець царського роду Романових великий князь Георгій Романов потрапив у ДТП у російському Санкт-Петербурзі.

Про це повідомив глава канцелярії Дому Романових Олексій Заходов, пише "Интерфакс" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За його словами, великий князь їхав у мікроавтобусі по Синопській набережній. Машину занесло вліво, вона налетіла на загородження траси і перевернулася догори колесами.

У Росії потрапив у ДТП князь Романов ВКонтакте spb_today

Романов був на передньому сидінні і випадково не постраждав, зазначив Заходов. Якби автобус занесло в іншу сторону, він міг би впасти в Неву, додав він.

Романов приїхав до Петербурга на культурний міжнародний форум.

У Росії потрапив у ДТП князь Романов НТВ

У Пітері спадкоємець царя Романова потрапив у ДТП yablor.ru

Відзначимо, що Романов і його мати Марія внесені в базу сайту "Миротворець". 6 травня 2016 року ці фірми відвідали окупований Крим з офіційним візитом із нагоди 100-ї річниці із моменту останнього візиту на півострів імператора Миколи II.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий російський художник Нікас Сафронов потрапив у ДТП у Підмосков'ї.

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