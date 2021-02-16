Росіяни поскаржилися на розруху: молодь п'є, тут нічого немає. Відео

Жителі російського селища Углеродовський Ростовської області поскаржилися на розруху та відсутність газу, води, а також робочих місць у населеному пункті.

Записом інтерв'ю з місцевими жителями поділився у Twitter блогер Сергій Нещадим. Він пожартував, назвавши ситуацію "стрибком" і "проривом" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Газу немає, води немає, роботи немає. Це "світле майбутнє" для "прогресивних республік", – написав блогер.

Углеродовський Скрин відео

Розруха в російському селищі Скрин відео

Чоловік, якого кореспондент запитав про те, "чи пройшла війна" в селищі й чому все зруйноване, сказав, що з Углеродовського всі їдуть.

"У документах написано, що є газ, а насправді всі вугіллям топлять. Бачите, що коїться", – сказав місцевий житель.

Житель селища Углеродовський Скрин відео

Він додав, що люди найчастіше працюють у кар'єрах в інших населених пунктах, а "тут нічого немає".

Іншого місцевого жителя автор відео запитав, чим займається молодь. "Чесно? Молодь займається тим, що вона п'є, – і все. Тому що немає нічого, ні секцій, нічого!" – обурився росіянин.

Жінка, яка живе в селищі, сказала, що місцеві "нікуди не зверталися, тому що це марно". Вона сказала, що мріє про те, "щоб влада на людей увагу звертала, хоча б трішечки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військові РФ з "Общероссийского офицерского собрания" розкритикували ситуацію в країні та дії влади, зокрема й Володимира Путіна, і закликали уряд та президента подати у відставку.